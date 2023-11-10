شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف حكما لمباراة الأهلي والجونة بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الاهلى والجونة غدا للحكم محمد يوسف ضمن المباريات المؤجلة من دورى Nile.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى: محمد يوسف حكم ساحة، يعاونه كل من هانى عبد الفتاح وأسامة عبد اللطيف ومحمود ناصف حكم رابع، بينما على تقينة الفار مصطفى مدحت ويعاونه محمد عباس.

ووصل فريق الأهلي إلى مدينة الغردقة منذ قليل لخوض مباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء غد السبت، في بطولة الدوري المصري (دوري nile)، وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق للمباراة والتي تضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.

فيما تشمل قائمة الأهلي أمام الجونة غياب 11 لاعباً وهم: أكرم توفيق، صلاح محسن، محمود متولي، علي معلول، عمرو السولية، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو، حمزة علاء، معتز محمد، محمد زعلول ومعهم محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف.