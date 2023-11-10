شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد يتفوق على سمير كمونة فى تحدى كابيتانو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق طارق السيد، مدرب فريق حسن شحاتة، ببرنامج كابيتانو مصر المذاع على قناة أون تايم سبورتس، على سمير كمونة مدرب فريق مدحت فقوسة، في أحد التحديات المهارية بالبرنامج، حيث أحرز كمونة 70 نقطة، فيما أخرز طارق السيد 80 نقطة.

وتشهد حلقة اليوم مواجهة بين فريق حسن شحاتة بقيادة طارق السيد، مع فريق مدحت فقوسة بقيادة سمير كمونة.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.