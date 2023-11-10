أخبار الأهلى اليوم الجمعة 10/ 11/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 10/ 11/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. الأهلي يصل الغردقة لمواجهة الجونة غداً فى دوري nile، أبرزهم صلاح محسن وأكرم توفيق.. غياب 11 لاعباً عن الأهلي أمام الجونة غداً.

كولر يضم القوة الضاربة فى الأهلى لمواجهة الجونة بدوري NILE.. تعرف عليها

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة غداً في الدوري ( دوري nile ).، وشهدت القائمة غياب أكرم توفيق لاعب الفريق حيث فضّل مارسيل كولر إراحة اللاعب.

ابرزهم صلاح محسن وأكرم توفيق.. غياب 11 لاعباً عن الأهلي أمام الجونة غداً

شهدت قائمة الأهلي لمباراة الجونة غداً في الدوري والتي أعلنها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق غيابات كثيرة سواء للإصابة أو للراحة أو للإيقاف.

كولر يطمأن على رضا سليم في الأهلي قبل بدء التأهيل من جراحة الترقوة.. صورة

أطمأن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي وأعضاء الجهاز المعاون على حالة رضا سليم لاعب الفريق خلال تواجد الأخير اليوم بملعب التتش لبدء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة .

الأهلي يصل الغردقة لمواجهة الجونة غداً فى دوري nile

وصل فريق الأهلي إلى مدينة الغردقة منذ قليل لخوض مباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء غداً ، السبت، في بطولة الدوري المصري ( دوري nile ) ، وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، قائمة الفريق للمباراة والتي تضم ، كلاً من :

تعرف على موعد عودة علي معلول لتدريبات الأهلى الجماعية

يعود الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي لتدريبات الفريق الجماعية عقب فترة التوقف الدولي المقبلة التي يخوض فيها منتخبنا الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

سيراميكا يتمسك ببقاء القندوسى لنهاية الموسم ويرفض قطع إعارته فى يناير

تمسك مسئولو نادى سيراميكا، ببقاء الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق المعار من النادى الأهلى، لنهاية الموسم مع الفريق، رافضين أي محاولة لقطع إعارته خلال شهر يناير المقبل.

محمد هاني يعود لقيادة الجبهة اليُمنى بالأهلي غداً أمام الجونة

يعود محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لقيادة الجبهة اليُمنى في مباراة الجونة غداً بالدوري بعدما غاب عن المشاركة في مباراة سيراميكا الأخيرة.

كولر يستقر على إعادة الشحات لتشكيل الأهلى الأساسى أمام الجونة غداً

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بنسبة كبيرة على إعادة حسين الشحات لاعب الفريق للتشكيل الأساسي للأهلي في مباراة الجونة غداً بالدوري بعدما غاب عن المشاركة أساسياً في مباريات الأهلي الأخيرة .

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