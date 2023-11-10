شكرا لقرائتكم خبر عن 80 قارباً تنشد «ناموس» دبي للشراعية 43 قدماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد شواطئ لؤلؤة الخليج دبي اليوم السبت تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً «الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي 2023-2024» والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي الحالي.

ويجمع السباق 80 قارباً أكدت مشاركتها في الحدث قبل غلق باب التسجيل أمس الجمعة، وإعلان قائمة المشاركين؛ حيث من المنتظر أن تصطف في خط البداية في عمق مياه الخليج العربي بالقرب من جزر دبي وتبحر بعد رفع العلم الأخضر نحو خط النهاية في شواطئ جميرا الساحرة بين جزر العالم وجزيرة نخلة جميرا قبالة فندق برج العرب.

ويقف في صدارة الترتيب العام على ضوء نتائج الجولة الأولى التي جرت أحداثها شهر أكتوبر الماضي القارب «داحس 63» بقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي برصيد نقطة واحدة، بينما يجلس القارب «الشقي 96» بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري في المركز الثاني برصيد نقطتين، ويحل القارب «سهم 170» بقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن الانطلاقة ستكون في فترة الظهيرة، وسيتم إعلان بداية السباق متى ما توافرت الظروف المناسبة خاصة سرعات الرياح التي تساعد المشاركين في بلوغ هدفهم والوصول بأمان الى خط النهاية.