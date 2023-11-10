شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة بن طحنون يتوج الفائزين بـ«بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي- وام

شهد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الجمعة، ختام منافسات النسخة الخامسة عشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أُقيمت تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في «مبادلة أرينا» بأبوظبي على مدى 10 أيام بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 بلداً من مختلف أنحاء العالم.

وتوّج الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان الفائزين بمنافسات اليوم الأخير من البطولة، وأشاد بالأداء المتميز لأبطال وبطلات الإمارات من الناشئين والمحترفين، مؤكِّداً أن النجاح الذي تحققه فعاليات الجوجيتسو في أبوظبي، التي رسَّخت ريادتها على خريطة الجوجيتسو العالمية، يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لتشجيع ممارسة الرياضة بصفة عامة، من خلال تبنّي أسلوب حياة صحي يضمن بناء مجتمع ينعم ببيئة عيش سليمة، إضافة إلى حرص القيادة على الاستثمار الأمثل في المواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن، عن طريق تهيئة كلِّ الظروف الملائمة للتميز الرياضي في الجوجيتسو وغيرها من الرياضات الأخرى، لتمكينهم من تمثيل دولة الإمارات ورفع علمها عالياً في مختلف المحافل الدولية.

وشهد اليوم الختامي للبطولة 12 نزالاً نهائياً لفئة المحترفين من حملة الحزام الأسود للرجال، والبني/الأسود للسيدات في مختلف فئات الأوزان بمشاركة 24 لاعباً ولاعبة من 8 دول هي.. الإمارات، والبرازيل، والفلبين، والولايات المتحدة، وبلغاريا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وروسيا.

وتوزّعت النزالات على 7 فئات للرجال من حملة الحزام الأسود، و5 فئات للسيدات من حملة الحزام (البني/ الأسود).

ونجح أبطال الإمارات في تحقيق 8 ميداليات ملونة في منافسات المحترفين بواقع ذهبيتين، وأربع فضيات، وبرونزيتين.

وتمكن خالد الشحي من تحقيق فضية ثمينة في وزن 62 كغم، بعد مجاراته لخصمه البرازيلي المتمرس ميران ألفيس في أغلب فترات النزال، غير أن عامل الخبرة كان لصالح البرازيلي الذي حسم النزال لصالحه وحقّق الذهبية.

ونجح الإماراتي زايد الكثيري في تحقيق فضية وزن 56 كجم بعد نزال متكافئ مع البرازيلي يوري هندريكس الذي نال الذهبية.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كل من.. الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وعبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران عضوي مجلس إدارة الاتحاد وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية والأندية والأكاديميات المشاركة والجهات الداعمة والشريكة.

وتّوجه عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - الداعم الأول لمسيرة الرياضة الإماراتية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لرعايته البطولة، وتشريف سموه حفل الافتتاح الرسمي الذي قدم حافزاً لأبناء الإمارات وألهمهم لتحقيق أفضل النتائج.

وقال: «نجحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية في تسطير قصة جديدة من الإبداع والتميز وتحقيق النجاحات التي أبهرت العالم، ورسخّت مكانتها وجهة عالمية رائدة في استضافة أهم الفعاليات والأحداث والانتقال بها إلى آفاق غير مسبوقة».

وأضاف الهاشمي: «تكتمل فرحتنا اليوم بإنجاز جديد لأبناء الوطن يثري رصيدهم من الإنجازات والنجاحات القارية والدولية، وأهنئ أبطالنا على أدائهم المشّرف خلال العام والذي يعكس عالمية مشروعنا الملهم في تطوير الرياضة، وأتوجه بالشكر للأندية والأسرة الإماراتية التي آمنت برياضتنا ووفرت الدعم لأبناًئها، كما أشكر الرعاة شركاء النجاح، وفريق العمل باتحاد الإمارات للجوجيتسو، وكل المتطوعين الذين ساهموا في نجاح هذه البطولة، حتى خرجت في أبهى صورة بشهادة جميع الضيوف».

وعن فوزه بالفضية، قال خالد الشحي: «سعيد بهذه التجربة الرائعة كونها المرة الأولى التي أتأهل فيها إلى نهائي الحزام الأسود في البطولة، وأشعر بالفخر لاعتلاء منصة التتويج بعلم الدولة.. لا شك أنها لحظة تاريخية، وسأبدأ التحضير من الآن للنسخة المقبلة من البطولة مستخلصا الدروس والعبر من هذا النزال».

بدوره، قال زايد الكثيري: «أهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة لدعمها المتواصل لأبناء وبنات الوطن للتفوق في مختلف الميادين والمحافل، كما أهدي هذا الإنجاز إلى أسرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، التي تبذل الغالي والنفيس في نشر وتطوير الرياضة والاستثمار الأمثل في اللاعبين وتطوير إمكاناتهم وتأهيلهم ليكونوا أبطالا عالميين متوجين في كبرى البطولات».

وأضاف: «كنت أطمح للحفاظ على لقبي بطلا في فئة الحزام الأسود، إلا أن الفوز والخسارة جزء من هذه الرياضة، وراض تماماً عن الأداء الذي قدمته أمام أحد أقوى لاعبي البساط».

ومع ختام منافسات المحترفين ضمن النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تمكن لاعبو أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية من تبوء الصدارة، وحل لاعبو أكاديمية (A.F.N.T ) الإماراتية أيضاً في مركز الوصيف، وأكاديمية «شيكمات إنترناشيونال» الأمريكية في المركز الثالث.

وعلى صعيد نتائج نهائيات فئة الحزام الأسود، كانت ذهبية وزن 69 كغم من نصيب البرازيلي رايموندو سودري على حساب خصمه الأمريكي سيباستيان سيربا، وخطف البرتغالي بيدرو رامالهو ذهبية وزن 77 كغم من البرازيلي لوكاس بروتاسيو.

كما زاد حماس الجماهير بعد تحقيق البرتغالي برونو ليما فوزاً مستحقاً على البرازيلي أندرسون فيريرا وتتويجه ذهبية وزن 85 كغم.

وسجل البرازيلي فيليبي أندرو سيلفا انتصاراً قوياً وحصد ذهبية وزن 94 كغم على حساب الأمريكي رينان كروز، وشهد النزال الأخير فوز البرازيلي فيليبي بيزيرا على الروسي أنطون سيليزنيف وتتويجه بذهبية وزن 120 كغم.

وفي نزالات السيدات، حققت البرازيلية مايسا كالداس بيريرا باستوس فوزاً قوياً على الفلبينية مارجريتا أوتشوا لتحصد ذهبية وزن 49 كغم، وحققت البرازيلية آنا رودريجز ذهبية وزن 55 كغم بالتغلب على الأمريكية أليكسا يانس، وتخطت البرازيلية جوليا ألفيس منافستها البلغارية فيوليت أنجيلوفا لتحصد ذهبية 62 وزن كغم، وحسمت البرازيلية إنجريد سوسا ذهبية وزن 70 كغم بعد تخطي البريطانية نيا بلاكمان، وتغلبت جابرييلي بيسانيا على مواطنتها يارا ناسيمنتو وفازت بذهبية وزن 95 كغم.

وتتجه الأنظار غداً إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الذي سيكون الأكبر من نوعه على الإطلاق، والمنصة الأهم لتكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في رياضة الجوجيتسو، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات.

تعكس الجائزة المكانة الريادية للعاصمة أبوظبي على خارطة الجوجيتسو العالمية وتشهد استحداث فئات جديدة لتكريم المواهب المتميزة، وكل من كان له دور ومساهمة في الارتقاء برياضة الجوجيتسو خلال الموسم الرياضي.

وتكرم الجائزة أيضاً أحد أبناء الوطن، الذين استلهموا من رياضة الجوجيتسو ثقافة الانتصار والتفوق والإبداع، وأصبحوا القدوة للأجيال القادمة، من خلال إنجازاتهم.