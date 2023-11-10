شكرا لقرائتكم خبر عن حوراء العجمي وفاطمة خصيف تحصدان الذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت اللاعبتان حوراء العجمي وفاطمة خصيف بميداليتين ذهبيتين لمنتخب الكاراتيه في بطولة آسيا للكبار، التي أقيمت بمدينة ألماتي في كازاخستان، والتي تقام للكبار للمرة الأولى على مستوى القارة بمشاركة اللاعبات المصنفات دولياً وآسيوياً.

حققت حوراء العجمي ذهبية وزن تحت 50 كجم في مسابقة الكوميتيه، وفاطمة خصيف ذهبية وزن تحت 68 كجم،خلال اليوم الأول.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بثلاث لاعبات هن حوراء العجمي، وفاطمة خصيف، وسارة العمري.

وأشاد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بإنجاز اللاعبتين، وهنأهما على الفوز بالذهبيتين، مشيداً بالمستوى المتميز للمنتخب في هذا المحفل الكبير.

وحظيت بعثة منتخب الكاراتيه، الذي شارك في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، التي أقيمت في ألماتي أيضاً خلال الأيام الماضية، باستقبال حافل عند عودتها الخميس، ب4 ميداليات ملونة (فضيتين وبرونزيتين).

وكان في استقبال البعثة عند عودتها اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، ومحمد حربوك الشحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما عاد مع البعثة إبراهيم النعيمي عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المسابقات والتنظيم بالاتحاد الآسيوي للكاراتيه.