الامارات | نجوم العالم يخوضون اليوم تحدي «رالي دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق «رالي دبي الدولي» أمس، في نسخته السابعة الممتدة حتى غد الأحد، في حدث دولي يمثل الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية (باها) للسيارات والدراجات النارية. وحضر مراسم انطلاق الرالي التي أقيمت في الواجهة البحرية لـ«فيستيفال سيتي» في دبي، أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) محمد بن سليم، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم، عمر الفطيم، وعدد من كبار الشخصيات وممثلي الشركات الراعية.

وسبق مراسم الانطلاقة، تنظيم المرحلة الاستعراضية التي امتدت لمسافة كيلومترين، وتم خلالها تحديد مراكز انطلاق السائقين الذين يخوضون اليوم تحدي المرحلة الأولى لمسافة 336.5 كيلومتراً، منها 170 كيلومتراً مراحل خاصة، قبل أن يعاود السائقون غداً، خوض المرحلة الثانية التي تمثل تكراراً للمرحلة الأولى، قاطعين على مدار يومي الرالي ما مجموعه 673 كيلومتراً، من التحدي على الكثبان الرملية لصحراء القدرة في دبي.

وتتجه الأنظار نحو المنافسة التقليدية التي تجمع بطل العالم للراليات الطويلة، وبطل رالي داكار، السائق القطري المخضرم ناصر العطية، الذي يخوض تجربته الأولى على متن سيارته الجديدة (هنتر)، في مواجهة السائق السعودي يزيد الراجحي المدافع عن لقبه للعام الماضي في رالي دبي، والذي أهداه لقب بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه في موسم 2021. وعلى مستوى الدراجات النارية، يطمح بطل العالم عام 2018 الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي، من بوابة رالي دبي إلى حصد لقبه العالمي للمرة الثانية في تاريخه، إلا أن مهمة البلوشي الذي يحتل حالياً وصافة الترتيب العام للموسم الحالي برصيد 71 نقطة، لن تكون سهلة، في ظل وجود نخبة من أقوى الدراجين على الساحة الدولية، يتقدمهم متصدر الترتيب الحالي لبطولة العالم البرتغالي ديفيد ميجري صاحب رصيد 77 نقطة. ويطمح الإماراتي عبدالعزيز أهلي - في منافسات الدراجات الرباعية - إلى الحفاظ على لقبه في «رالي دبي» الذي أحرزه العام الماضي، إلا أن طموحاته تصطدم بوجود كوكبة من الدراجين الذين يعولون على نتيجة «رالي دبي» لحسم لقب بطولة العالم لهذه الفئة، في ظل منافسة ثلاثية تجمع الفرنسي كيفين جيرود، والسعودي هيثم التويجري، اللذين يدخلان الرالي متشاركين المركز الأول برصيد 90 نقطة لكل منهما.

وعلى الرغم من حسم لقب بطولة العالم على صعيد فئة «T4» لصالح السائق البرازيلي كريستيانو دي سوزا بإجمالي 192 نقطة، فإن المنافسة في دبي ستهدي لقب الفئة «T3» للكويتي مشاري الظفيري متصدر هذه الفئة برصيد 129 نقطة، على حساب البرازيلي أوتافيو سوزا صاحب رصيد 109 نقاط.

• تقام منافسات «رالي دبي» على مرحلتين اليوم وغداً بمسافة كلية تصل إلى 673 كيلومتراً.