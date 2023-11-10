الامارات | الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بفوز متأخر على التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز فريق الهلال السعودي صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بفوز متأخر على ضيفه التعاون 2-0 الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.

وانتظر فريق الهلال حتى الدقيقة 81 من الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وضاعف النتيجة في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع بفضل محمد كنو.

ورفع الهلال الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة رصيده في المركز الأول إلى 35 نقطة من 11 فوزا وتعادلين، مبتعدا بفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر الذي يحل ضيفاً على الوحدة السبت في ختام منافسات هذه المرحلة، ويقبع التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وكاد الهلال السعودي أن يفتتح التسجيل بعد دقيقة من صافرة البداية عندما لعب البرازيلي مالكوم فيليبي كرة ابعدها الدفاع عن خط المرمى. وانتظر الهلال حتى الدقيقة 81 ليفتتح التسجيل من ركلة حرة تابعها ميتروفيتش برأسية على يسار مايلسون (81)، وعزز تقدمه بهدف ثان عندما صوب كنو كرة قوية من ركلة حرة مباشرة استقرت على يمين الحارس (90+8).