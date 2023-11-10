بنزيما: أشكر جماهير الاتحاد ونونو سانتو أصبح من الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه كريم بنزيما لاعب نادي اتحاد جدة رسالة شكر إلى جماهير النادي، كما علق على رحيل المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وتألق الدولي الفرنسي كريم بنزيما بشدة، حيث نجح في إحراز ثلاثة أهداف، مما جعله يحصل على جائزة رجل المباراة.

تعد مباراة أبها أول مواجهة للاتحاد بدون المدرب البرتغالي نونو سانتو، والذي رحل عن الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما وجهت إليه الإدارة الشكر، عقب الهزيمة من القوة الجوية العراقي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

وقال بنزيما في تصريحات عقب نهاية المباراة: "أشكر جماهير الاتحاد على الدعم الكبير من بداية المباراة لنهايتها على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق".

وعن رحيل المدرب نونو سانتو.. قال: " تلك مرحلة ماضية لابد وأن نتخطاها ونركز في القادم، علينا العمل بجد خلال فترة التوقف للعودة إلى مستوى الفريق المعهود والتواجد في مراكز أعلى بجدول الترتيب".

وعن الهاتريك الذي سجله في شباك أبها " هدفنا كان الفوز وهو ما حدث ومباراة اليوم كانت مهمة لعودة الفريق لسكة الانتصارات بعد الإخفاق خلال المباريات الماضية".

وأتم: " الأهم بالنسبة لي هو تسجيل 3 أهداف وصناعة أخر، وقيادة الفريق للعودة لنغمة الانتصارات ومساندة زملائي".