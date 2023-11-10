محمد صلاح يفوز بجائزة الشهر في ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - حقق محمد صلاح جائزة أفصل لاعب في ليفربول خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد المستويات التي قدمها الدولي المصري مع الريدز.



جاء تتويج صلاح بهذه الجائزة بناءًا على تصويت جماهير الريدز، بعدما كان المصري في منافسة مع الثنائي دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز.

واستطاع مو صلاح أن يساهم في تسجيل 6 أهداف خلال 5 مباريات بشهر أكتوبر الماضي.

وأكد صلاح على سعادته بحصول على جائزة لاعب الشهر في الريدز، مشيرًا إلى أنه يرغب في أن يكون قدوة للشباب خلال الفترة الحالية.

وكان صلاح قد انتقل لصفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، لينجح في تقديم مستويات كبيرة مع الفريق الإنجليزي ويُسطر التاريخ، حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بجانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.