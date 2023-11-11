شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. جمال حمزة للاعبين: لازم تفرقوا بين التوتر والتركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمال حمزة، نجم الكرة المصرية السابق، بعض النصائح للاعبي ببرنامج كابيتانو مصر المذاع على قناة أون تايم سبورتس.

وقال جمال حمزة للاعبي فريق مدحت فقوسة الذي يدربه سمير كمونة بالبرنامج: "كنا بنتعلم من كمونة الالتزام والأداء الرجولي والعقل، لعب للمقاولون والأهلي والاحتراف ومنتخب مصر لديه الكثير من الخبرات، هناك فرق بين التوتر والتركيز ولازم تسمعوا كلام كابتن كمونة واللي برة الملعب لازم يكون مركز زي اللي جوه".

وتشهد حلقة اليوم مواجهة بين فريق حسن شحاتة بقيادة طارق السيد، مع فريق مدحت فقوسة بقيادة سمير كمونة.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.