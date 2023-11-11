شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. جمال حمزة: نفسى أمثّل.. وأتمنى استمرار صلاح مع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال حمزة، نجم الكرة المصرية السابق، بعض الأمور الطريفة التي تعرض لها خلال مسيرته الكروية، وذلك على هامش تواجده ببرنامج كابيتانو مصر المذاع على قناة أون تايم سبورتس.

وقال جمال حمزة: "هدفي في حرس الحدود كان الأجمل في مسيرتي، محمود الجوهري كان أفضل مدرب تعاملت معه فنيا، وشخصية وأب للجميع أسطورة".

وأضاف: "عادل إمام أفضل ممثل، وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي وهنيدي وبحب الكوميدي، وظهرت في بعض الأعمال الفنية كضيف شرف، وحابب أمثل، وأفلام إسماعيل ياسين وعادل إمام بحبها".

وواصل جمال حمزة: "في حاجات كثيرة في الأكل لا أحبها مثل الكوسة والقلقاس، في مرة مع منتخب الشباب في كينيا كنا في معسكر وكلت لحم حمار وحشي، وبعدها رجعت، وكلت كل الأكلات اللي مبحبهاش، وبحب الحمام والبط".

واختتم حمزة: "زيزو الأفضل داخل مصر، ومحمد صلاح الأفضل خارج مصر، وأتمنى عدم رحيله عن ليفربول لأنه أصبح جزءا من تاريخ النادي".

وتشهد حلقة اليوم مواجهة بين فريق حسن شحاتة بقيادة طارق السيد، مع فريق مدحت فقوسة بقيادة سمير كمونة.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.