شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق مدحت فقوسة يهزم حسن شحاتة 3-1 ويتأهل لنصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق مدحت فقوسة بقيادة سمير كمونة، ببرنامج كابيتانو مصر المذاع على قناة أون تايم سبورتس، على نظيره حسن شحاتة بقيادة طارق السيد، بنتيجة 3-1، خلال مباراة دور الثمانية التي جمعت الفريقين.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.