شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الأهلى أوقف فكرة التفاوض مع أحمد فتوح بعد إيقافه بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى لم يدخل فى مفاوضات مع أحمد فتوح لاعب الزمالك الحالى، وهو بعيد عن حسابات الأهلى بعد الأحداث الأخيرة.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى لم يدخل فى مفاوضات مع أحمد فتوح حتى الآن، وكل ما فى الأمور أنه جاء خبر لإدارة الأهلى بأن أحمد فتوح يقبل التفاوض مع أى نادٍ".

وأضاف شوبير: "الأهلى حاليا أوقف فكرة التفاوض مع أحمد فتوح نهائيا بعد الأحداث الأخيرة بخروج اللاعب من معسكر فريقه وقرار إيقافه من قبل إدارة الزمالك، والأهلى حريص على علاقته بالزمالك".

وأوضح شوبير: "على معلول مستمر فى الأهلى هذا الموسم والموسم المقبل، وكريم الدبيس نال استحسان الجميع داخل الأهلى ويقدم مستويات مميزة، بجانب وجود محمد أشرف معارا فى زد".

وتابع شوبير: "موضوع أحمد فتوح حتى الآن لا توجد مفاوضات، ولكن القادم كل شىء ممكن والمفاجآت واردة فى هذا الملف".

وعن محمد صبحى، قال شوبير: "الأهلى لا يفكر فى ضم أى حارس فى الوقت الحالى، حتى فى حالة غياب الشناوى يوجد مصطفى شوبير وحمزة علاء، وصبحى كان فى حسابات الأهلى الموسم الماضي وكان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع ولكن حاليا الموضوع مقفول".