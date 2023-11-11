شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها محمد يوسف حكما لمباراة الأهلي والجونة بدورى Nile.

محمد يوسف حكما لمباراة الأهلي والجونة بدورى Nile

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الاهلى والجونة غدا للحكم محمد يوسف ضمن المباريات المؤجلة من دورى Nile.

الأهلي يصل الغردقة لمواجهة الجونة غداً فى دوري nile

وصل فريق الأهلي إلى مدينة الغردقة منذ قليل لخوض مباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء غداً ، السبت، في بطولة الدوري المصري ( دوري nile ) ، وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

كولر يطمأن على رضا سليم في الأهلي قبل بدء التأهيل من جراحة الترقوة.. صورة

أطمأن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي وأعضاء الجهاز المعاون على حالة رضا سليم لاعب الفريق خلال تواجد الأخير اليوم بملعب التتش لبدء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة .

سيراميكا يتمسك ببقاء القندوسى لنهاية الموسم ويرفض قطع إعارته فى يناير

تمسك مسئولو نادى سيراميكا، ببقاء الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق المعار من النادى الأهلى، لنهاية الموسم مع الفريق، رافضين أي محاولة لقطع إعارته خلال شهر يناير المقبل.

منتخب الشباب يهزم الشمس 2/1 وديا

فاز منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، علي الفريق الأول بنادي الشمس بنتيجة 2/1 ، في ختام الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس.

بيراميدز مهنئاً الزمالك: "لانريد الإنقاص من الفوز ومشكلتنا القرارات التحكيمية"

أرسل مجلس إدارة نادي بيراميدز التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة الفوز الأخير في نصف نهائي كأس مصر وبلوغ نهائي البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

طارق حامد يتواجد داخل نادى الزمالك.. اعرف التفاصيل

استغل طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر وضمك السعودى، عودته إلى القاهرة للانضام لمعسكر الفراعنة، وقام بزيارة نادى الزمالك، حيث تواجد اللاعب داخل مقر القلعة البيضاء دقائق قليلة، وقام بإنهاء بعض الأوراق الخاصة به "تحرير توكيل" عن طريق سيارة الشهر العقارى المميكنة التى تتواجد داخل الزمالك كل يوم جمعة.

مجلس الزمالك يسلم الجهاز الفنى مكافأت الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى الكأس

سلم مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة معتمد جمال، مكافات الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر، والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الأهلى.

بيراميدز: لم يصلنا أي إخطار بإحالة ممدوح عيد للجنة الانضباط

قال عمر مدحت المدير التجاري لنادي بيراميدز أن النادي لم يصله أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن ما ذكره عامر حسين عضو مجلس الجبلاية بشأن إحالة ممدوح عيد الرئيس التنفيذى للنادى إلى لجنة الانضباط مؤخراً.

منتخب الناشئات يتعادل مع الكونغو برازافيل 1-1 فى تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب مصر للناشئات أمام مضيفه منتخب الكونغو برازافيل بهدف مقابل هدف، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.