شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: شيكابالا تنبأ بتسجيلى هدفا قبل مواجهة بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ناصر منسى، مهاجم فريق الزمالك، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض تنبأ قبل مواجهة بيراميدز بتسجلى هدفا والعودة مرة أخرى للتألق.

وأوضح ناصر منسى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، قائلا: "التركيز حاليا للاعبى فريق الزمالك على مواجهة الكونفدرالية الأفريقية، والجميع حاليا على قلب رجل واحد".

وقال ناصر منسى: "المدرب الكولومبي أوسوريو كان لديه وجهة نظر تحترم بعدم المشاركة فى المباريات، وهذا الأمر تقبلته في تلك الفترة".

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء، الأربعاء، الماضى، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.