الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إصابة

تعرض لاعب أجنبي لإصابة قوية في تدريبات أحد أندية المحترفين، وسط مخاوف كبيرة من الجهاز الفني من غيابه عن الفريق لفترة طويلة، بينما تساءل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عن حجم الإصابة وسبب عدم الإعلان عن تفاصيل فترة غياب اللاعب.

مدرب

تواصل وكيل أعمال مدرب أجنبي مع نادٍ سبق أن عمل معه قبل مواسم عدة، يعرض خدمات المدرب على النادي الذي أقال مدربه في الفترة الأخيرة، لكن عرض الوكيل قُوبل بالاعتذار.

اعتذار

اعتذر إداري في أحد أندية المحترفين عن عدم التواصل مع الإعلاميين في فترة سابقة، بناء على تعليمات مشددة من رئيس مجلس الإدارة الذي طالبه بضرورة التوقف عن التصريحات، بسبب وضعية الفريق الصعبة في الدوري.

عروض

أغلق أحد أندية المحترفين الباب في وجه العروض السعودية التي تلقاها في الساعات الماضية، للاستغناء عن خدمات مهاجمه المحترف، والتمسك باستمرار اللاعب حتى نهاية عقده.

الهرمودي

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة التحكيم في اتحاد كرة القدم، رشحت الحكم محمد الهرمودي لنيل الشارة الدولية في التحكيم.

إداري

رفض إداري سابق في أحد أندية المحترفين عرضاً من مسؤول بارز في النادي للعودة إلى موقعه، والعمل ضمن الجهاز الإداري للفريق الأول، علماً بأن هذا الإداري الذي يتمتع بخبرة إدارية كبيرة، كان قد ابتعد عن النادي منذ فترة طويلة.

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