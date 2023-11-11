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الامارات | شراكة بين هيئة الرياضة وبنك الفجيرة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت الهيئة العامة للرياضة مذكرة تعاون مشترك مع بنك الفجيرة الوطني، لدعم سباق بنك الفجيرة الوطني للجري لعام 2023 في نسخته السابعة، الذي يقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في 18 نوفمبر الجاري، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، وخلق بيئة مواتية للمشاركة المجتمعية في الأنشطة ، ونشر الثقافة الرياضية بين مختلف أفراد المجتمع.

وقّع المذكرة المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية للهيئة العامة للرياضة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني عدنان أنور.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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