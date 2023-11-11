الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «تمهيدي الكأس»
دبا - العروبة 16:40
الجزيرة الحمراء - الذيد 16:40
ولفرهامبتون - توتنهام 16:30
أرسنال - بيرنلي 19:00
مان يونايتد - لوتون 19:00
بورنموث - نيوكاسل 21:30
مونديال الناشئين
كاليدونيا - إنجلترا 13:00
اليابان - بولندا 13:00
البرازيل - إيران 16:00
الأرجنتين - السنغال 16:00
ريال مدريد - فالنسيا 00:00
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