اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «تمهيدي الكأس»

دبا - العروبة 16:40

الجزيرة الحمراء - الذيد 16:40

ولفرهامبتون - توتنهام 16:30

أرسنال - بيرنلي 19:00

مان يونايتد - لوتون 19:00

بورنموث - نيوكاسل 21:30

مونديال الناشئين

كاليدونيا - إنجلترا 13:00

اليابان - بولندا 13:00

البرازيل - إيران 16:00

الأرجنتين - السنغال 16:00

- فالنسيا 00:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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