الامارات | «زاردوزي» تهدي غودولفين لقب «كينيدي أوكس» الأسترالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت المهرة «زاردوزي» فريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب جميس كمنغز، لقب سباق «كينيدي أوكس» المخصص للمهرات من الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2500 متر عشبي، الذي جرى أول من أمس، على مضمار «فلامينغتون» الأسترالي.

وأضافت «زاردوزي» المنحدرة من نسل الفحل «كينغمان» الانتصار الخامس إلى مسيرتها، والأول لها على صعيد سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ونجح الفارس جيمس مكدونالد، في قيادة المهرة «زاردوزي»، للبقاء بعيدة عن الضغوط خلال المراحل الأولى من عمر السباق، والبقاء خلف كوكبة جياد المقدمة، قبل إطلاق العنان لها عند عبور علامة 300 متر الأخيرة، متجاوزةً منافساتها نحو انتزاع الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و38 ثانية و59 جزءاً من الثانية، بفارق طولين ونصف الطول عن صاحبة المركز الثاني المهرة الأسترالية «ثيفلد» بإشراف المدرب ماثيو سميث وقيادة الفارس مارك زهرة، وحلت ثالثة المهرة النيوزيلندية «باسيلينا» بقيادة الفارس دايمين أوليفر وإشراف المدربين إيما لي وديفيد براون.