الامارات | 1000 عداء ببطولة آسيا لنصف الماراثون في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي في السادسة من صباح اليوم، النسخة الأولى من بطولة آسيا لنصف الماراثون، التي تقام بمشاركة 1000 عداء وعداءة في منطقة دبي فيستيفال سيتي.

وستتحول البطولة إلى مهرجان مجتمعي ضخم، مع مشاركة نحو 100 عداء وعداءة، في منافسات النخبة لنصف الماراثون الذي تبلغ مسافته 21 كلم، إلى جانب إقامة سباقي خمسة كلم و«الميل».

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، اللواء دحلان الحمد، أن اختيار دبي لاستضافة أول نسخة لبطولة نصف الماراثون في قارة آسيا جاء للقناعة الكاملة بقدرات المدينة على النجاح وتحقيق إنجازات كبيرة في هذا الحدث، وقال: «نوجه تحيات عائلة ألعاب القوى الآسيوية إلى الإمارات، ونهنئكم على بداية هذا المشروع بإطلاق بطولة نصف الماراثون، ونحن على ثقة بدبي وقدرتها التنظيمية العالية، مع المشاركة الكبيرة لعدائين عالميين من 20 دولة، فقد تابعنا جاهزية كل الجوانب المرتبطة بإقامة البطولة، ونتطلع إلى أن يسهم هذا الحدث الكبير في تعزيز الخطة المستقبلية للنهوض بأم الألعاب في القارة الآسيوية».

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا لنصف الماراثون، مؤتمراً صحافياً، أمس، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ونائب رئيس اتحاد ألعاب القوى فهد عبدالله بن جمعة، والأمين لمجلس دبي الرياضي ناصر آل رحمة مساعد وعدد من المسؤولين في الاتحادين الآسيوي والإماراتي لألعاب القوى.

ورحب سعيد حارب بالوفود المشاركة على أرض الدولة، مؤكداً أن مجلس دبي الرياضي يعد هو المظلة الداعمة لكل الألعاب الرياضة، وهي حال ألعاب القوى تحظى باهتمام ومشاركة كبيرة في فعالياتها، وهو ما نتطلع له في بطولة نصف الماراثون الآسيوية الحدث الكبير والمميز، وقال: «إن إقامة السباق في منطقة دبي فيستيفال والمناطق المحيطة بها تضيف جمالية كبيرة للحدث، كما أن الانطلاقة من مرسى الفيستيفال سيتي ستظهر أجمل وأشهر معالم دبي، كما نجدد التأكيد حرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع الجميع، لإنجاح الجهود الرامية لتطوير ألعاب القوى على المستويين القاري والمحلي».

بدوره، أكد فهد الطنيجي: «إن استضافة هذه البطولة القارية جاءت بفضل دعم مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، كما قام اتحاد اللعبة، برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، بتكثيف الجهود خلال الفترة الماضية، وتشكيل فرق عمل لتنظيم الحدث وفق أعلى وأفضل المعايير، لافتاً إلى أن العدائين العالميين المشاركين قد اكتمل حضورهم إلى أرض الدولة، وسط توقعات بأن نشهد واحدة من أقوى المنافسات على صعيد القارة الآسيوية».