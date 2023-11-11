الامارات | دبي تستضيف بطولات دولية بمشاركة 2000 رياضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي تنظيم 25 فعالية رياضية، من بينها سبع بطولات دولية متنوعة، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في نهاية الأسبوع الجاري بمختلف مناطق دبي، وتستقطب أكثر من 2000 مشارك من خارج الدولة، بالإضافة إلى الزائرين والمرافقين من الطواقم الفنية والمدربين، بحسب بيان مجلس دبي الرياضي.

البطولات الدولية:

- بطولة أوشن مان الدولية للسباحة على شاطئ أم سقيم.

- بطولة هايك آند فلاي الدولية الثانية في منطقة حتا.

- بطولة سباق جبال الألب للتزلج على الجليد في قاعة سكي دبي.

- سباق نصف ماراثون آسيا للجري في دبي فيستيفال سيتي.

- بطولة بينكاك سيلات الآسيوية السابعة للألعاب القتالية بنادي النصر.

- بطولة الشرق الأوسط المفتوحة بينكاك سيلات للألعاب القتالية.

- رالي دبي الصحراوي السباق (ينطلق من دبي فيستيفال سيتي).