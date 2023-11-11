الامارات | ياسر سالم: المنتخب سيتعامل مع لقاء نيبال بكل جدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، ياسر سالم، جاهزية «الأبيض» لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، التي تنطلق الخميس المقبل، باستضافة منتخب نيبال ضمن المجموعة الثامنة، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي. وقال ياسر سالم في تصريحات صحافية إن «كل الظروف باتت مهيأة للمنتخب من أجل الظهور القوي والمشرف».

واعتبر أنه «رغم فارق الإمكانات والمستوى الفني بين المنتخبين إلا أن بداية (الأبيض) في هذه التصفيات لابد أن تكون على قدر التحدي»، مؤكداً أن المنتخب سيتعامل مع لقاء نيبال وكل مباراة في التصفيات المرتقبة بكل جدية، لافتاً إلى أن مدرب المنتخب، البرتغالي بينتو، لديه فريق عمل ظل يتابع كل مباريات منتخبات مجموعة المنتخب، ولديه معلومات كاملة عنها». وتضم المجموعة الثامنة أيضاً منتخبي البحرين واليمن. وقال ياسر سالم إنهم سيتعاملون مع كل مباراة في هذه التصفيات بالقطعة، وأن تركيز المنتخب حالياً على مباراة نيبال.

وأضاف: لاعبو المنتخب يواصلون تدريباتهم اليومية خلال المعسكر الحالي بجدية وانضباط، وروح معنوية عالية». وقال أيضاً: «تدريبات المنتخب ستتواصل بشكل يومي على ملعب الوصل حتى موعد المباراة، وستكون هناك تدريبات مسائية يومية، بجانب أنه ستكون في بعض الأحيان تدريبات صباحية، إضافة إلى تدريبات في صالة الجيم».

وتابع ياسر سالم: «إعداد المنتخب يسير وفقاً للخطة والبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني. ورداً على سؤال بشأن أبرز الأمور التي يركز عليها مدرب المنتخب حالياً، أكد ياسر سالم أن المنتخب يركز أكثر على أهمية الانسجام بين اللاعبين، وعلى المجموعة وليس الأفراد، وكذلك على عملية إيصال فكره التدريبي للاعبين بسلاسة.

وأكد مدير المنتخب أن أغلب اللاعبين المختارين في القائمة شاركوا في المباريات الودية التي خاضها المنتخب أخيراً، فضلاً عن أن أغلبهم يلعبون في أندية كبيرة بجانب أنهم تدرجوا في اللعب في منتخبات الشباب، وهذا الأمر يختصر كثيراً من الأمور، حيث يصلون إلى المنتخب الأول وهم في أتم الجاهزية الفنية.

وكشف مدير المنتخب أنه بعد الانتهاء من مباراة نيبال سيبدأ في التحضير لمباراة البحرين المقررة يوم 21 الجاري، مشيراً إلى أن المنتخب سيغادر إلى البحرين يوم 19 الجاري، وسيكون هناك تدريب صباحي للمنتخب في اليوم ذاته قبل السفر.

وشدد ياسر سالم على الدور الكبير الذي يقوم به الجمهور في دعم المنتخب خلال مشواره المرتقب في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، واصفاً الجمهور بأنه الداعم الأول للمنتخب. من جانب آخر أبقى مدرب المنتخب على 27 لاعباً في القائمة بعد استبعاد الحارس محمد الشامسي، بسبب الإصابة. ويتوقع أن تصل إلى الإمارات غدا بعثة منتخب نيبال استعداداً لمواجهة الخميس المقبل.

لاعبو «أبيض الشباب» يلتقون نجوم المنتخب الأول

التقى لاعبو منتخب الشباب تحت 20 سنة نجوم المنتخب الأول، خلال الحصة التدريبية التي جرت في استاد زعبيل بنادي الوصل، وذلك على هامش المعسكر الداخلي لـ«الأبيض الشاب» المقام حالياً في دبي، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.

ورحب باولو بنيتو وبقية أعضاء الجهاز الفني والإداري، بلاعبي منتخب الشباب وجهازهم الفني والإداري والطبي، متمنين لهم التوفيق في الاستحقاقات المقبلة.

وقال المدرب الوطني لمنتخب الشباب، سليم عبدالرحمن، في تصريح صحافي، إن اللقاء يأتي في ظل حرص الجهاز الفني على منح اللاعبين الشباب فرصة لقاء زملائهم في المنتخب الأول، والاستفادة من خبراتهم ومشاهدة التدريبات التي يؤدونها، وكيفية التعامل مع الأجواء، والاستماع إلى نصائحهم، مشيراً أن مثل هذه اللقاءات تُحفز اللاعبين الشبان على العطاء أكثر، وتصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

الجماهير تحضر تدريبات المنتخب.. واللاعبون يعِدون بتحقيق نتائج إيجابية

شهدت تدريبات المنتخب، أول من أمس، على استاد زعبيل بنادي الوصل، حضوراً جماهيرياً لدعم اللاعبين. وأعرب عدد من المشجعين عن سعادتهم بلقاء اللاعبين بعد نهاية الحصة التدريبية والتقاط الصور وتبادل الحديث معهم، وتحفيزهم قبل بداية التصفيات، مطالبين كذلك بتكرار مثل هذه الخطوة التي تسمح للجميع من مختلف الأعمار بالحضور، ودعم المنتخب على أرض الواقع.

من جهة أخرى، عبر لاعبو المنتخب عن بالغ فرحتهم بوجود الجماهير في المدرجات خلال التدريبات، وبالأجواء التي شهدها استاد زعبيل، مؤكدين أن مثل هذه الأجواء ترفع معنوياتهم، وتحثهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وقال قائد وحارس المنتخب علي خصيف، في تصريح صحافي إن «اللفتة جاءت في وقتها، وقبل أيام قليلة من بداية التصفيات، وهو أمر مهم بالنسبة للاعبين الذين يُدركون مسؤولياتهم تجاه ما يجب القيام به خلال التصفيات، وهو تحقيق النتائج التي من شأنها أن تصعد بالمنتخب إلى المرحلة الثالثة والحاسمة، حيث يجب التركيز على كل مباراة، وعدم الاستهانة بأي منتخب من منتخبات المجموعة»، مشيراً إلى أن الحالة الإيجابية للمنتخب مع الجهاز الفني بقيادة بينتو في تطور مستمر، وأن لاعبي المنتخب قادرون على تحقيق المطلوب بدعم وتكاتف الجميع من جماهير ووسائل إعلام وغيرهم.

بدوره ذكر يحيى الغساني أن الجماهير الإماراتية دائماً على الموعد في تشجيع وتحفيز اللاعبين في المباريات، مؤكداً أن هذا التشجيع سيلعب دوراً مهماً في مباراة نيبال المقبلة، وهي المباراة الرسمية الأولى للمنتخب بقيادة باولو بينتو، بعد سلسلة من المباريات الودية أظهر خلالها اللاعبون مهاراتهم وانسجامهم وحرصهم على تقديم الأفضل.

• علي خصيف: الحالة الإيجابية للمنتخب بقيادة المدرب بينتو في تطور مستمر.

علي خصيف خلال لقاء أحد مشجعي المنتخب. من المصدر