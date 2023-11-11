الامارات | سيف النعيمي: «جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا 1» تتأهب لنسخة استثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة» عن زيادة عدد المقاعد المخصصة للجماهير في النسخة الـ15 من سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1» المقررة في 26 الجاري بحلبة ياس في أبوظبي. ويصل العدد الجديد إلى 68 ألف مقعد، بعد إضافة ثمانية آلاف مقعد، عقب نفاد جميع تذاكر النسخة الحالية من السباق.

وأشار النعيمي إلى أن المدرجات الجديدة التي تم تركيبها خصيصاً للحدث، يمكن إعادة نقلها لمكان آخر عقب نهاية السباق.

وأوضح سيف النعيمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن اللجنة المنظمة قررت إتاحة الفرصة لحضور سباق «الفورمولا 1» وزيارة معالم أبوظبي الفريدة، ضمن التذكرة المخصصة للسباق، كما يمكن للزوار ارتياد أحد الأماكن الترفيهية مجاناً، وهي «سي وورلد»، أو «متحف اللوفر»، و«قصر الوطن»، وغيرها من المناطق الترفيهية، إضافة إلى مزايا جديدة في شرفة المنعطف الثاني للحلبة.

وعن الإيجابيات في النسخة المرتقبة من السباق، مع إقامته للمرة الأولى تحت مظلة شركة «إثارة» التي تم تأسيسها بدمج شركتي أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، وشركة فلاش، أكد النعيمي أن القرار سيعود بمزيد من الإيجابيات على السباق الرئيس، والفعاليات المصاحبة له الممتدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

• النسخة الـ 15 تشهد زيادة عدد المقاعد المخصصة للجماهير.