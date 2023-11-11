الامارات | المغربي أزارو يتصدر الهدافين العرب في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المحترف المغربي وليد أزارو تألقه للموسم الثاني على التوالي مع فريق نادي عجمان، بعد نجاحه على مدار الجولات السبع الماضية من دوري «أدنوك» للمحترفين لهذا الموسم، في الدخول شريكاً برصد خمسة أهداف على وصافة قائمة هدافي الدوري مع كل من لاعب الوصل فابيو ليما، ومهاجم الجزيرة علي مبخوت، ونجم الشارقة كايو لوكاس، بفارق هدف عن لاعب العين لابا كودجو «متصدر القائمة»، إلا أن أزارو كان الأكثر تألقاً على صعيد زيارة الشباك مقارنة ببقية النجوم العرب في أندية الدوري.

وجاء تفوق أزارو تهديفياً على حساب كل من السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة، والمغربي سفيان رحيمي لاعب العين اللذين تشاركا برصيد ثلاثة أهداف في المرتبة التاسعة في قائمة هدافي الدوري، ووصافة اللاعبين العرب، بفارق هدف عن البحريني علي مدن لاعب عجمان الذي جاء بالمرتبة الرابعة عربياً و41 في إجمالي قائمة الهدافين، مقارنة بالتونسي فراس بالعربي المنتقل هذا الموسم إلى الشارقة، ولاعب الوصل سفيان بوفتيني، ومواطنه عادل تاعرابت لاعب النصر الذين تشاركوا المرتبة الخامسة ضمن قائمة النجوم العرب.

ويمتلك أزارو، منذ انضمامه إلى عجمان في يناير 2022 قادماً من الاتفاق السعودي، رصيداً حافلاً على مدار المباريات الـ48 التي خاضها بقميص «البرتقالي»، بتسجيله 24 هدفاً، بما فيها الأهداف الخمسة التي سجلها في دوري الموسم الحالي، وجاء أولها في الجولة الثانية أغسطس الماضي في مرمى فريق نادي «الإمارات» في مباراة اكتفى خلالها عجمان بالتعادل الإيجابي (4-4)، قبل أن ينتظر النجم المغربي حتى الجولة الثالثة نهاية شهر سبتمبر الماضي، لتسجيل الهاتريك في المواجهة التي خسرها فريقه أمام اتحاد كلباء بنتيجة (3-5).

كما لعب أزارو دور المنقذ في الجولة السادسة حين سجل في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول هدف التعادل للبرتقالي في مرمى البطائح، في مباراة انتهت بهدف لمثله، وغاب المغربي عن التسجيل مجدداً في الجولة السابعة في المباراة التي خسرها عجمان السبت الماضي أمام ضيفه الوحدة بهدف نظيف.

يُذكر أن أزارو كان أكثر اللاعبين الذين اعتمد عليهم فريق عجمان بالوجود في أرضية الملعب خلال دوري الموسم الماضي، بعدما لعب أزارو 2336 دقيقة على مدار المباريات الـ26 التي تضمنها الدوري، مسجلاً خلالها 12 هدفاً، متفوقاً على زميله التونسي فراس بالعربي الذي شارك العدد ذاته من المباريات وإنما مع تواجد أقل على أرضية الملعب اقتصر على 2288 دقيقة.