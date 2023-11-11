الامارات | «انقطاع الكهرباء» يفسد احتفالات بطل الدوري في بيرو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب نادي يونيفرسيتاريو ديبورتيس، أول من أمس، بفرض عقوبات على منافسه أليانزا ليما، بعدما خيم الظلام على احتفالات الفريق بلقب دوري كرة القدم في بيرو على ملعب أليانزا، ما حال دون إقامة مراسم توزيع الجوائز. وعزز يونيفرسيتاريو رقمه القياسي بإحراز لقب الدوري للمرة 27، بعد فوزه 2-0 على غريمه في المدينة، أليانزا، ليحسم الفوز 3-1 في النتيجة الإجمالية. لكن قبل انطلاق الاحتفالات انقطعت الكهرباء لتنطفأ الأنوار في استاد أليخاندرو فيلانويفا، وهو ما وصفه يونيفرسيتاريو بأنه تصرف مشين وخطر.

وقال النادي في بيانه، إنه «أثناء انقطاع التيار الكهربائي حاول طاقم (أليانزا ليما) مهاجمة أعضاء فريقنا الذين كانوا يحتفلون بالفوز». وأشار إلى أن مراسم توزيع الجوائز ستقام على أرضه في استاد مونومنتال غداً.

وقال من جانبه، أليانزا إنه أطفأ الأنوار «للإسراع في إخلاء المدرجات والحفاظ على سلامة الجمهور والفريقين». وأضاف: «الدافع الوحيد للنادي كان تجنّب أي مواقف مؤسفة».