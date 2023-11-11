الامارات | حوراء العجمي وفاطمة خصيف تتوجان بـ «الذهب» في كأس آسيا للكاراتيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت لاعبتا منتخب الكاراتيه، حوراء العجمي، وفاطمة خصيف، بالميدالية الذهبية في منافسات «الكوميتيه» في النسخة الأولى من كأس آسيا للكبار، التي أسدل الستار عليها أمس، في مدينة آلماتي الكازاخستانية. وجاءت ذهبية حوراء العجمي في وزن تحت 50 كيلوغراماً، بتغلبها على بطلات إيران وكازاخستان وقرغيزستان. وفازت فاطمة خصيف بذهبية وزن 68 كيلوغراماً، بعد الفوز على بطلات كازاخستان وإيران وقرغيزستان.

وأشاد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، بإنجاز لاعبتي المنتخب. وقال في تصريحات صحافية: «نجحت حوراء وفاطمة في تحقيق الذهب، بعد أداء مميز للاعبتين في بطولة قارية تقتصر المشاركة فيها على النجمات المصنفات عالمياً».

وفي سياق متصل، حظيت بعثة منتخبي الناشئين والشباب المتوّجة بأربع ميداليات (فضيتان وبرونزيتان)، باستقبال الأبطال لدى عودتها، أمس، إلى الإمارات، عقب مشاركتها المشرفة في البطولة الآسيوية.

وحرص الرزوقي على الاحتفاء بالبعثة فور وصولها إلى مطار دبي، بحضور الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، المهندس حميد شامس، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، وعضو لجنة المسابقات والتنظيم في الاتحاد الآسيوي إبراهيم النعيمي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد محمد حربوك.