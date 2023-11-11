كريم بنزيما يتألق.. أهداف مباراة اتحاد جدة وأبها (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع اتحاد جدة تحقيق الفوز على أبها بنتيجة 4/2، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم.



وتألق الدولي الفرنسي كريم بنزيما بشدة، حيث نجح في إحراز ثلاثة أهداف، مما جعله يحصل على جائزة رجل المباراة.

رحيل نونو سانتو

تعد مباراة أبها أول مواجهة للاتحاد بدون المدرب البرتغالي نونو سانتو، والذي رحل عن الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما وجهت إليه الإدارة الشكر، عقب الهزيمة من القوة الجوية العراقي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

وكانت الفترة الأخيرة لولاية سانتو مع اتحاد جدة قد شهدت تحقيق نتائج سلبية، فقد تعرض العميد لعدد من التعثرات، مما أثرت عليه في منافسته على صدارة الدوري السعودي، مما جعلته بعيدًا عن صدارة المسابقة.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني ب 28 نقطة، والأهلي ثالث الترتيب ب 26 نقطة، والتعاون في المركز الرابع ب 25، واتحاد جدة خامسًا ب 24 نقطة.

فيديو.. أهداف الاتحاد وأبها