هاني سعيد ينفي طلب الزمالك التعاقد مع ثنائي بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق بيراميدز، طلب نادي الزمالك التعاقد مع الثنائي أحمد الشناوي ومصطفى فتحي خلال الفترة المقبلة.

أكد هاني سعيد خلال تصريحات تليفزيونية أن كل ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساسمن الصحة.

وعن موقف محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، أوضج ""أعتقد أن محمد حمدي، سيكمل في بيراميدز ويجدد عقده في الفترة المقبلة وجميعًا نقدر دوره".

عن خسارة فريقه أمام الزمالك في كأس مصر "بيراميدز كان أفضل أمام الزمالك وهو بيلعب منقوصًا، وعبد الله السعيد لاعب عنده دم ويبذل قصارى جهده".

وواصل "بيراميدز كان يستطيع أن يحقق فوز كبير على الزمالك، وأهدرنا العديد من الفرص السهلة بالأخص في الشوط الأول، وكانت ممكن تضعنا في موقف مريح بالشوط الثاني".

وأتم تصريحاته "ليس لدينا مشكلة مع الزمالك أو مع أي نادي في مصر، ومشكلتي مع التحكيم".