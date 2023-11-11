مانشيني يعلن قائمة منتخب السعودية لفترة التوقف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية ، قائمة الأخضر المستدعاة للمشاركة في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة منتخبي باكستان والأردن في يومي 16/21 من الشهر الحالي لتصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة الأسماء التالية: محمد العويس، نواف العقيدي، حامد يوسف، راغد النجار، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، مختار علي، عبد الإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، فواز اليامي، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري،عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.

وكان منتخب السعودية قد خاض معسكرًا إعداديًا للتصفيات في سبتمبر الماضي بخوض مباراتين وديتين، أمام منتخب كوستاريكا وكوريا.

المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، بجانب منتخبات عمان، قيرغستان، وتايلاند.