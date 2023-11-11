مدرب فرانكفورت يشيد بموهبة مرموش: يجب أن يفعل مثل رونالدو

أشاد دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت الألماني، بموهبة عمر مرموش، والذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من فولفسبورج.

وقال توبمولر في تصريحاته التي رصدتها شبكة sge4ever:” فريق فرانكفورت لديه مهاجم في صفوفه لا يتعين عليه الاختباء، بعد تسجيله ستة أهداف في الدوري الألماني”.

وأضاف:” من السهل قراءة إحصائيات عمر مرموش، عندما تم توقيعه كبديل ليسبر ليندستروم، أصبح من الممكن الآن أيضًا أن يلعب المصري في مركز هجوم هيسن على أساس دائم “.

اقرأ أيضًا: بنزيما يتحدث عن إقالة نونو سانتو ويعلق على الهاتريك أمام أبها

وواصل:” عمر أيضًا غالبًا ما لعب في الهجوم في فولفسبورج، إنه خيار بالنسبة له أن يلعب هناك لأنه يتمتع بعمق جيد وإحساس بالمساحات، من المهم أن تبقي عليه “.

وأردف مدرب فرانكفورت:” يجب أن يبقى جائعاً ويستمر، وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا وله.. إنه مثل رونالدو، الذي أثار إعجاب مانشستر يونايتد بمراوغته ثم قال إنه يعرف نفسه من خلال الأهداف “.

واختتم:” وعلى عمر أن يفعل نفس الشيء لأنه حاصل على درجة جيدة. يوم الأحد المقبل، الساعة 5:30 مساءً، ستبدأ المباراة ضد بريمن وسيحظى مرموش مرة أخرى بفرصة توسيع رصيده التهديفي “.