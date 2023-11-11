8 غيابات مؤثرة من قائمة السعودية لمواجهتي باكستان والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

شهدت قائمة منتخب السعودية لمواجهتي باكستان والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 التي أعلنها المدير الفني روبرتو مانشيني العديد من الغيابات.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيرة باكستان يوم 16 نوفمبر الجاري، على استاد نادي الفتح بالأحساء.

فيما سيحل المنتخب السعودي ضيفًا على منتخب الأردن يوم 21 من شهر نوفمبر على استاد عمان الدولي .

وشهدت قائمة الأخضر استبعاد 8 لاعبين أبرزهم محمد كنو لاعب فريق الهلال.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.

ومن المقرر أن يقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في محافظة “الاحساء”، بدءًا من يوم الأحد القادم.

المستبعدين من قائمة منتخب السعودية لتصفيات كأس العالم 2026

‏• محمد البريك

‏• سلطان الغنام

‏• سلمان الفرج

‏• محمد كنو

‏• عبدالله الخيبري

‏• مصعب الجوير

‏• فراس البريكان

‏• عبدالله الحمدان