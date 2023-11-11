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زوجة موسيماني تعيق توليه قيادة الزمالك بعد رحيله عن الوحدة الإماراتي

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بيتسو موسيماني_الوحدة الإماراتي

بيتسو موسيماني_الوحدة الإماراتي

كشف الإعلامي محمد بركات، حقيقة اقتراب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، من تولي المهام الفنية لفريق الزمالك، بعد رحيله عن الوحدة الإماراتي.

وارتبط اسم بيتسو موسيماني، مدرب الوحدة الإماراتي السابق، ضمن المرشحين بقوة لتولي المهام الفنية لفريق الزمالك، بعد رحيل خوان أوسوريو.

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامجه التلفزيوني، إن نادي الزمالك غير متحمس للتعاقد مع موسيماني لتولي تدريب الفريق.

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وأوضح أن عدم تحمس الزمالك، يأتي في ظل خلافاته السابقة مع مسؤولي الاهلي بسبب تدخلات زوجته وبعض التصريحات الإعلامية السابقة.

وشدد على أن تعاقد الزمالك مع موسيماني صعب وليس على طاولة القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

ويتولى معتمد جمال تدريب الزمالك في الوقت الحالي بشكل مؤقت، حيث نجح في قيادة الفريق للتأهل إلى نهائي كأس مصر، بعد مباراة ماراثونية أمام بيراميدز انتهت بركلات الترجيح 4-3.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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