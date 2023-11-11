اتحاد الكرة يرد على بيان بيراميدز بإجراء ناري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا رسميًا منذ قليل، يرد فيه على البيان الصادر من نادي بيراميدز بعد وداع كأس مصر أمام الزمالك.

وكان نادي بيراميدز قد ودع بطولة كأس مصر من نصف النهائي، بعد الخسارة من الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم على النحو التالي:

تابع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، ما جاء في البيان الصادر عن نادي بيراميدز بشأن تعرض فريق الكرة لظلم تحكيمي في مباراته الأخيرة أمام نادي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهي وقتها الأصلى بالتعادل الإيجابي 3 / 3، قبل فوز الزمالك بنتيجة 4 / 3 بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

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ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديره واعتزازه بملاك نادي بيراميدز ودورهم الرائد في الاستثمار الرياضى، كما يود في نفس الوقت الرد على المغالطات التي جاءت في بيان نادي بيراميدز، لاسيما وأن الإدارة التنفيذية بالنادي تحاول أن توهم البعض بأن التحكيم هو المسئول عن الخسارة.

لذا فإن الاتحاد المصري سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه التجاوزات غير المقبولة التي جاءت في البيان الصادر من مجلس إدارة نادي بيراميدز بحق طاقم حكام المباراة والتي يرفضها الاتحاد المصري جملة وتفصيلا.

لاسيما وأن هناك طرق وأطر شرعية على الأندية أن تسلكها للمطالبة بحقوقها في إطار سياسة الاحترام المتبادل بين الاتحاد وجميع الأندية.

ويشدد الاتحاد المصري لكرة القدم، على احترامه واعتزازه لكل الأندية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، كما يعمل جاهدا على تطوير منظومة التحكيم المصرى وفق خطة شاملة بدأت بالفعل ولن يتراجع عنها، رافضا في نفس الوقت المساس بالحكام أو التشكيك في نزاهتهم أو التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.