شوبير يوضح موقف اتحاد الكرة من مشاركة الزمالك في السوبر الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك يعتزم المشاركة في السوبر المصري الجديد وذلك بعد تأهله لنهائي كأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بركلات الترجيح.

وأوضح شوبير أن نادي الزمالك يجهز حاليًا طلبًا رسميًا لاتحاد الكرة للمشاركة في السوبر المصري.

وأوضح الإعلامي أن اتحاد الكرة سيرفض فكرة مشاركة الزمالك في السوبر المصري، خاصة بعد قرار سابق منع النادي من المشاركة في البطولة المحلية.

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وجاء هذا القرار بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة في البطولة السابقة التي أقيمت في الإمارات.

من ناحية أخرى، أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي يدرس حاليًا تقديم طلب رسمي لاتحاد الكرة المصري للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وأشار إلى أن القرار النهائي سيتخذ في اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الاهلي في نهائي كأس مصر يوم 13 مارس المقبل.