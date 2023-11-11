ميدو يرد على اتهامه بالغيرة من محمد صلاح ويوجه طلبًا لـ ليفربول

رد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، على اتهامه بالغيرة من قائد منتخب مصر محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج “زملكاوي”، إن هناك البعض الذي أخذ تصريحاته عن محمد صلاح بطريقة حساسه، ولكنه كان بغرض النصيحة، وليس الغيرة.

وتابع:”القنوات تدفع لي أموال لأقول رأيي وبالتالي من حقي أن أقول رأيي بصراحة عن صلاح، وعندما تحدثت أنه يحتاج في بداياته لقوة الشخصية “الكاريزما”، كان كلامي صحيح”.

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وأوضح ميدو، أن الدليل على أن كلامه صحيح، هو أن سباليتي مدرب روما السابق تحدث عن نفس الأمر، وقال أنه يتمنى أن يكون صلاح مثل ميدو يطلب الكرة ويمتلك الشخصية.

وشدد نجم الزمالك السابق، على أن اللاعبين الذين يمتلكون رغبة في تحقيق النجاح في أوروبا، يجب عليهم الاستفادة مما قام به محمد صلاح، والأخطاء الذي وقع فيها ميدو.

وأكد ميدو، أن محمد صلاح إذا كان افتعل أزمة خلال تواجده على مقاعد البدلاء في تشيلسي، لم يكن لم يكن ليذهب لليفربول بعدها.

واختتم ميدو:” أطالب بأن يتم الاستفادة كرويًا من محمد صلاح بعد إعتزاله، خاصة في ظل ما وصل إليه من نضج ونجومية في أوروبا”.