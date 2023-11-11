أسباب غيابات الأهلي عن مباراة الجونة.. تعرف على التفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - تقام في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة هامة تجمع فريقي الأهلي في مواجهة الجونة، ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة الأهلي منذ قليل فندق الاقامة في الجونة، لخوض مباراة الغد، حيث ضم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة مكونة من ٢١ لاعبا، واستبعاد ٩آخرين الاصابة ووجهة نظر فنية.

الأهلي يريد الفوز بالمباراة الخامسة قبل بدء فترة التوقف الدولي وتصدر جدول الدوري الممتاز، في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين في الفترة الماضية، والتي أدت لخسارة السوبر الافريقي والخروج من منافسات الدوري الافريقي.

ويعتمد كولر على سياسة تدوير اللاعبين واعطاء البعض فرصة اطول من أجل المشاركة استعداد للعودة بعد التوقف الدولي والدخول في منافسات قوية في دوري ابطال افريقيا.

موعد مباراة الأهلي والجونة:

تقام مباراة الأهلي ضد الجونة، في تمام الساعة الـ 5 مساء غد السبت، في إطار مؤجلات الأسبوع الرابع من الدور المصري الممتاز 2023 - 2024، والمطالعة على فضائية أون تايم سبورتس.

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وأعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة النادي الأهلي لمواجهة الجونة والمكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - كريم فؤاد وكريم الدبيس وخالد عيد الفتاح.

الوسط: كريم نيدفيد - حسين الشحات-أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أحمد عبدالقادر - إمام عاشور -محمد مجدي أفشة -طاهر محمد طاهر- أليو ديانج -بيرسي تاو.

الهجوم: موديست.

أسباب غيابات الأهلي عن مباراة الجونة:

ويغيب أكرم توفيق عن مباراة الأهلي والجونة بسبب الإجهاد العضلي والرغبة في اراحة اللاعب الفترة القادمة.

بينما يغيب الثنائي رضا سليم للإصابة بكسر في عظمة الترقوة وغيابه ٣ أشهر للعلاج والتأهيل، وغياب عمرو السورية الاصابة والتأهيل البدني.

ويغيب التونسي علي معلول للمباراة الثالثة على التوالي الاصابة بشد في العضلة الخليفة ودخوله في البرنامج التأهيلي ليشارك بدلا منه كريم الدبيس.

بينما خرج الرباعي صلاح محسن ومحمد الضوي كريستو ومحمود متولي وحمزة علاء لأسباب فنية من وجهة نظر كولر.

ويستمر محمود كهربا، لاعب الأهلي الغياب عن الأهلي تنفيذاً لعقوبة الإيقاف 6 مباريات ، حيث غاب اللاعب العقوبة في أربع مباريات حتى الأن أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا كليوباترا.