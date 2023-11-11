أحمد شوبير عن بيان بيراميدز: "أزعجني والأحسن يسكتوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتقد الاعلامي الرياضي أحمد شوبير، بيانات نادي بيراميدز بعد الخسارة من نادي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وعقب شوبير في برنامج ملعب اون تايم سبورت، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة، قائلا: البيان أزعجني كفايات بقى ارجو التوقف عند هذا الحد".

وأضاف شوبير أنه ما الهدف من هذا البيان والانتقاد الحكام بشكل مستمر، متسائلا: "هل هي رسائل موجهة للخارج أن الفريق خسر بسبب الحكام".

وأكمل: "البيان الاخير من بيراميدز لم يعجبني وسحب الاستثمار لا في صالحك ولا في صالحة حد

هو انتا بتوجه الرسالة لمين،ولم يعجبني البيان والاحسن يسكتوا وخلاص".

وأكد شوبير أن دائم الاشادة بصفقات بيراميدز وحسن اختيار اللاعبين والوصول للمنافسة على دوري أبطال أفريقيا، لكن ما يحدث منهم بعد الخسائر غير مقبول.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا متهماً فيه التحكيم في مباراة الزمالك الأخيرة، بغياب العدالة وعدم وجود نزاهة تحكيمية.

وأعرب مجلس إدارة نادي بيراميدز، عن تقديره الكامل، تجاه لاعبي الفريق الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين، وقدموا جهودا غير عادية خلال مجريات اللقاء

وأكد أن القرارات التحكيمية الفاضحة، كانت السبب وراء غضبنا عقب نهاية المباراة، وقرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كأس مصر كانت مخجلة"

وتأهل الزمالك الى نهائى كأس مصر لمواجهة الأهلي يوم ١٣ مارس عام ٢٠٢٤.