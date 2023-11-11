محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 عدة مباريات، أبرزها مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري ومباريات كأس العالم لكرة اليد "سوبر جلوب".
نرصد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
الأهلي - الجونة: الساعة 5:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس.
الدوري الإنجليزي:
وولفرهامبتون - توتنهام، الساعة 2:30 ظهرا، على قناة بي إن سبورتس 1.
كريستال بالاس - إيفرتون، الساعة 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6.
مانشستر يونايتد - لوتون تاون، الساعة 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1.
أرسنال - بيرنلي، الساعة 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 2.
بورنموث - نيوكاسل، الساعة 7:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني:
رايو فاييكانو - جيرونا، الساعة 3:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3.
الميريا - ريال سوسيداد، الساعة 5:15 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3.
أوساسونا - لاس بالماس، الساعة 7:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 6.
غرناطة - خيتافي، الساعة 7:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد - فالنسيا، الساعة 10:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1.
سوبر جلوب:
تحديد من المركز التاسع إلى المركز الثاني عشر:
النور السعودي - سان فرناندو الأرجنتيني، الساعة 8:15 صباحا، على قناة الاتحاد على موقع "يوتيوب"
جامعه كوينزلاند الأسترالي - كال هيت الأمريكي، الساعة 10:15 صباحا، على قناة الاتحاد على موقع "يوتيوب"
تحديد من المركز الخامس إلى المركز الثامن:
الأهلي - الكويت الكويتي، الساعة 12:15 ظهرا، على قناة الاتحاد على موقع "يوتيوب"
الخليج السعودي - النجمة البحريني، الساعة 2:15 ظهرا، على قناة الاتحاد على موقع "يوتيوب"
نصف النهائي:
برشلونة الإسباني - فوكس برلين الألماني، الساعة 4:30 عصرا، على قناة الاتحاد على موقع "يوتيوب"
ماجديبورج الألماني - كيلسي البولندي، الساعة 7:15 مساءً، على قناة الاتحاد على موقع "يوتيوب"
الدوري السعودي:
الفيحاء - الاتفاق، الساعة 5:00 مساءً، على قنوات SSC Sports.
الأخدود - الحزم، الساعة 5:00 مساءً، على قنوات SSC Sports.
الوحدة - النصر، الساعة 8:00 مساءً، على قنوات SSC Sports.