موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يضرب الأهلي موعدا مع الجونة ويسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري المصري وانتزاع الصدارة من بيراميدز الذي يتفوق عليه بنقطة وحيدة.

يواجه الأهلي نظيره الجونة، اليوم السبت 11 نوفمبر في الخامسة مساءً، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

تنقل مباراة الأهلي والجونة على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للدوري المصري وتقام المباراة على ملعب "خالد بشارة" في الغردقة.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، إذ فاز في المباراة السابقة ضد سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 2-1.