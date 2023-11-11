محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تبدأ اليوم السبت مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام 5 مواجهات قوية مليئة بالندية في الدوري الأقوى بالعالم، قبل فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

توتنهام هوتسبير ضد ولفرهامبتون - 2.30 مساء - beIN SPORTS 1

آرسنال ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 2

مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون - 5 مساء - beIN SPORTS 1

إيفرتون ضد كريستال بالاس - 5 مساء - beIN SPORTS 6

نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1