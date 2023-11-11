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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تبدأ اليوم السبت مباريات الجولة الثانية عشر من الممتاز، حيث تقام 5 مواجهات قوية مليئة بالندية في الدوري الأقوى بالعالم، قبل فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

توتنهام هوتسبير ضد ولفرهامبتون - 2.30 مساء - beIN SPORTS 1
آرسنال ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 2
مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون - 5 مساء - beIN SPORTS 1
إيفرتون ضد كريستال بالاس - 5 مساء - beIN SPORTS 6
نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث - 7.30 مساء - beIN SPORTS 1

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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