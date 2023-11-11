موعد مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يسعى الأهلي إلى مواصلة رحلته في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، إذ يواجه اليوم الكويت الكويتي في مباراة تحديد من المركز الخامس إلى الثامن.

ويلعب الخاسر من مباراة الأهلي والكويت الكويتي على مبارة تحديد المركزين السابع والثامن.

نرصد مواعيد مباريات سوبر جلوب اليوم:

نصف النهائي:

برشلونة الإسباني - فوكس برلين الألماني، الساعة 4:30 عصرا.

ماجديبورج الألماني - كيلسي البولندي، الساعة 7:15 مساء

تحديد من المركز الخامس إلى المركز الثامن:

الأهلي - الكويت الكويتي، الساعة 12:15 ظهرا

الخليج السعودي - النجمة البحريني، الساعة 2:15 ظهرا

تحديد من المركز التاسع إلى المركز الثاني عشر:

النور السعودي - سان فرناندو الأرجنتيني، الساعة 8:15 صباحا

جامعه كوينزلاند الأسترالي - كال هيت الأمريكي، الساعة 10:15 صباحا

يذكر أن الأهلي خسر من برشلونة بنتيجة 37-26، في ختام منافسات المجموعة الأولى، ليحتل المركز الثاني.

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