شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: بيراميدز لم يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن إدارة النادى لم تتقدم بشكوى ضد حكم مباراة فريقه أمام الزمالك في كأس مصر.

وأوضح هانى سعيد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "عبد الله السعيد لاعب عنده دم، وبيلعب وبيدى بكل إمكانياته، والزمالك لم يطلب التعاقد أحمد الشناوى ومصطفى فتحى".

وتابع المدير الرياضى لنادى بيراميدز: "الفريق أضاع فوزا كبيرا أمام الزمالك، والفريق أدى بشكل قوى بـ10 لاعبين".

واختتم هانى سعيد حديثة قائلا: "تغريدة ممدوح عيد رئيس نادى بيراميدز ضد التحكيم رأى عام وليس بيانا رسميا من النادى لتحويله إلى لجنة الانضباط، وهناك تطاول على التحكيم منذ فترة طويلة، وهل يوجد شخص تحول إلى لجنة الانضباط؟!".

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء، الأربعاء، الماضى، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.