شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: طموحى أضع الطلائع فى مقدمة الجدول والدورى مختلف هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن طموحه هو وضع طلائع الجيش فى مقدمة الترتيب وعدم تكرار ما يحدث كل موسم بالصراع على الهبوط.

وقال عبد الحميد بسيونى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مهمتى مع طلائع الجيش مختلفة هذا الموسم، لأننا قمنا بتغير شكل الفريق بشكل كلى بعد رحيل 19 لاعبا من قوام الفريق الأساسى".

وتابع بسيونى: "عملنا فريق لا يوجد به أى لاعب إعارة سوى يسرى حامد من الترسانة بنية الشراء يعنى الموضوع فى إيدينا، وجمعنا عناصر مميزة فى كل المراكز ونحتاج وقتا للانسجام أكثر".

وأضاف: "بدأنا الموسم بشكل مميز بالفوز على البنك الأهلى ثم التعادل مع إنبى، وخسرنا مباراتين كنا الأفضل فيهما أمام المصرى وفيوتشر، ولكن استطعنا العودة مجددا بالفوز على سيراميكا والإسماعيلى، وحاليا فى المركز السابع وسنعمل على التقدم أكثر".

وأوضح: "الدورى هذا الموسم مختلف، فأى فريق قادر على هزيمة الآخر، وهناك فرق كثيرة تستطيع تعطيل أى فريق، والصراع على الهبوط سيكون بين 5 أندية على الأكثر".

وتابع: "الإسماعيلى دائما وش الخير عليا، آخر دورى لعبته معاهم حصلت على الهداف، وأول مباراة لى فى التدريب كانت مع حرس الحدود ضد الإسماعيلى وأتعادلت فيها، وأخر فوز كانت على حساب الإسماعيلى".