شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: فخور بقرارات مجلس الزمالك الانضباطية.. ومتفائل خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، بقرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بشأن إيقاف ثلاثى الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى وعرضهم للبيع، بسبب مغادرتهم معسكر مباراة زد دون الحصول على إذن مسبق.

وقال ميدو فى تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" إنه فخور بقرارات مجلس إدارة الزمالك الانضباطية، لافتًا إلى أنه متفائل بمجلس الإدارة الجديد، خاصة أن المجلس بأكمله يضم شخصيات محترمة وعلى قدر كبير من العلم.

وتابع نجم الزمالك السابق أنه يعتبر نفسه من المحظوظون لتوليه تدريب فريق الزمالك وهو ابن الـ30 عامًا، مؤكدًا إنه يعلم إن الفرق الكبرى تحتاج لنظام انضباطى والتزام كبير واحترام بين جميع أفراد المنظومة.

وأكد ميدو أن أبناء الزمالك مطالبون بدعم المجلس ونقدم النصيحة ونترك لهم حرية الاختيار كونهم أصحاب القرار، ونثق فى قراراتهم وإنها ستكون فى مصلحة الكيان.

وقال ميدو: "وكل واحد بيحب الزمالك لازم ينزل على الأرض ويخدم النادى لو بكلمة، وكلنا نحط مصلحة الزمالك قبلنا كلنا، كل أولاد النادى ميخافوش ويجوا يساعدوا ويقترحوا المساعدات".