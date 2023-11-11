شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: حققت نجاحا كبيرا مع جنت البلجيكي.. وقسوة كومان سبب صدامي معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إنه كان مصرّا على النجاح في تجربته الاحترافية الأولى في جنت البلجيكي، رغم صغر سنه وقسوة الغربة، مشيرًا إلى أنه فضل عرض جنت وقتها على باريس سان جيرمان.

وأكد ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن النجاح الكبير الذي حققه في جنت، وفوزه بلقبي أفضل لاعب صاعد في بلجيكا وأفضل أفريقي في الدوري البلجيكي، دفع العديد من الأندية لمحاولة التعاقد معه، لكنه فضل عرض أياكس أمستردام وقتها.

وأشار ميدو إلى أنه نجح مع أياكس، لكن بعد قدوم كومان تصادم معه في بعض الأحيان، خاصة أن كومان كان مدربا قاسيا وحاد الطباع، لكنه استفاد من العمل معه.