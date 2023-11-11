شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نتفاوض مع الرمادى ولا شوقى غريب وهناك دعم كامل لمعتمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمى لمجلس إدارة نادى الزمالك، عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع أيمن الرمادى وشوقى غريب وموسيمانى لتدريب القلعة البيضاء.

وقال أحمد سالم فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مجلس الزمالك مستاء من الشائعات المنتشرة حول ترشيحات مدرب الفريق الجديد".

وأضاف المتحدث الرسمى لمجلس إدارة نادى الزمالك: "أيمن الرمادى لم يذكر اسمه فى المرشحين لتدريب الزمالك ولا يوجد أى مفاوضات معاه ولا شوقى غريب ولا الجنوب أفريقي موسيمانى".

وتابع: "يوم الاثنين المقبل هناك اجتماع لوضع خارطة الطريق للأيام المقبلة، وحاليا هناك دعم كامل للكابتن معتمد جمال".

وأوضح: "هناك مقترح داخل الزمالك للتقدم بطلب المشاركة فى السوبر المحلى ولكن سيتم مناقشته واتخاذ قرار به، ويوم الاثنين سيتم الكشف عن نتيجة التحقيق مع اللاعبين الثلاثة أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى".