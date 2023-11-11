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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج آخر 10 مواجهات بين الأهلي والزمالك فى نهائي كأس مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ونستعرض آخر 10 مواجهات بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في التقرير التالى..
2020/ 2021: الزمالك 2/1 الأهلى
2015/ 2016: الزمالك 3/ 1 الأهلى
2014/ 2015: الزمالك 2/ 0 الأهلى
2006/ 2007: الأهلى 4 / 3 الزمالك
2005/ 2006: الاهلى 3/ 0 الزمالك
1991 /1992: الأهلى 2/ 1 الزمالك
1978/ 1978: الأهلى 4/ 2 الزمالك
1958/ 1959: الزمالك 2/ 1 الأهلى
1952/ 1953: الأهلى 4/ 1 الزمالك
1951/ 1952: الزمالك 2/ 0 الأهلى
تقدم فريق بيراميدز بهدف فيستون مايلي في الدقيقة 5، وسجل نبيل دونجا هدف تعادل الزمالك بالدقيقة 91، وتقدم مصطفى فتحي بالهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 93، وسجل سامسون أكينيولا هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 101، وأحرز محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في الدقيقة 108، وسجل ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 112.
بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.
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