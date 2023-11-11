اتحاد الكرة يصدر بيانا للرد على بيراميدز بعد هجومه على حكم مباراة الزمالك

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا للرد على نادى بيراميدز بعد هجومه على طاقم حكام مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك فى كأس مصر. وجاء البيان كالتالى: "تابع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ما جاء فى البيان الصادر عن نادى بيراميدز بشأن تعرض فريق الكرة لظلم تحكيمى فى مباراته الأخيرة أمام نادى الزمالك، فى نصف نهائى كأس مصر، والتى انتهى وقتها الأصلى بالتعادل الإيجابى 3 / 3، قبل فوز الزمالك بنتيجة 4 / 3 بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية".

وأضاف البيان: "يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم تقديره واعتزازه بملاك نادى بيراميدز ودورهم الرائد فى الاستثمار الرياضى، كما يود فى نفس الوقت الرد على المغالطات التى جاءت فى بيان نادى بيراميدز، لاسيما وأن الإدارة التنفيذية بالنادى تحاول أن توهم البعض بأن التحكيم هو المسئول عن الخسارة، لذا فإن الاتحاد المصرى سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه التجاوزات غير المقبولة التى جاءت فى البيان الصادر من مجلس إدارة نادى بيراميدز بحق طاقم حكام المباراة، والتى يرفضها الاتحاد المصرى جملة وتفصيلا، لاسيما وأن هناك طرق وأطر شرعية على الأندية أن تسلكها للمطالبة بحقوقها فى إطار سياسة الاحترام المتبادل بين الاتحاد وجميع الأندية".

واختتم البيان: "ويشدد الاتحاد المصرى لكرة القدم على احترامه واعتزازه لكل الأندية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، كما يعمل جاهدا على تطوير منظومة التحكيم المصرى وفق خطة شاملة بدأت بالفعل ولن يتراجع عنها، رافضا فى نفس الوقت المساس بالحكام أو التشكيك فى نزاهتهم أو التعرض لهم بأى شكل من الأشكال".