شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم السبت 11 / 11 / 2023 فى الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلي مباراة قوية اليوم محلياً حينما يلتقي مع الجونة في بطولة الدوري المصري (دوري nile) التي سوف تتوقف عقب مباراة اليوم لإنشغال المنتخب الوطني بمباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026.

موعد مباراة الاهلي والجونة

ويلتقي الأهلي مع الجونة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري (دوري nile) في لقاء لن تنقصه الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين طوال السنوات الماضية.

وحقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

القنوات الناقلة لمبارة الاهلي والجونة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويحتل الأهلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويتطلع المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل الصعود إلى قمة دوري nile التي يحتلها بيراميدز حالياً بفارق نقطة واحدة.

وحصد الأهلي أربعة انتصارات بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي ثم المقاولون العرب ثم سيراميكا، بينما تأجلت له مباراتين أمام الجونة وبلدية المحلة ، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على الجونة في عقر داره لمواصلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة ثم الاقتراب من عرش صدارة الدوري لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

ويفتقد الأهلي جهود مهاجمه محمود عبد المنعم (كهربا) للإيقاف والمغربي رضا سليم وعلى معلول للإصابة، بينما يعول الفارس الأحمر على قدرات بعض لاعبيه خاصة إمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وأكرم توفيق ومروان عطية.

في المقابل ، يسعى علاء عبد العال المدير الفني للجونة لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام حامل لقب الدوري المصري لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى بجدول ترتيب المسابقة، ويتسلح علاء عبد العال بنجومه المتألقين أمثال أحمد بلحاج وصبري رحيل وأرنود وشيكودى.